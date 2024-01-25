Mеталург може повернутися на Славутич-Арену

Джерело - sport.ua.
Запорізька першолігова команда Металург вивчає варіанти з проведенням календарних матчів весняної частини сезону вдома.
Про це повідомляє Sport.ua.
Після суттєвого зменшення бюджету ФК на 2024 рік металурги, аби заощадити кошти, зараз вивчають варіанти з тим, щоб не базуватися в іншому регіоні та не проводити там домашні поєдинки, а повернутися на Славутич-Арену. Тим паче, що стан цієї спортивної споруди з трав'яним газоном відповідає необхідним вимогам.
Поки що затримка лише за дозволом місцевих владних структур на проведення в Запоріжжі футбольних матчів.
24 січня підопічні Володимира Mикитина розпочали в Запоріжжі підготовку до суперництва у групі Вибування й у лютому візьмуть участь у зимовому турнірі на призи Полтавської асоціації футболу.