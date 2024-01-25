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Mеталург може повернутися на Славутич-Арену

Бюджет клубу на 2024 рік суттєво зменшився
Сьогодні 22:10 206 0
Mеталург може повернутися на Славутич-Арену
#Металург

Джерело - sport.ua.

Запорізька першолігова команда Металург вивчає варіанти з проведенням календарних матчів весняної частини сезону вдома.

Про це повідомляє Sport.ua.

Після суттєвого зменшення бюджету ФК на 2024 рік металурги, аби заощадити кошти, зараз вивчають варіанти з тим, щоб не базуватися в іншому регіоні та не проводити там домашні поєдинки, а повернутися на Славутич-Арену. Тим паче, що стан цієї спортивної споруди з трав'яним газоном відповідає необхідним вимогам.

Поки що затримка лише за дозволом місцевих владних структур на проведення в Запоріжжі футбольних матчів.

24 січня підопічні Володимира Mикитина розпочали в Запоріжжі підготовку до суперництва у групі Вибування й у лютому візьмуть участь у зимовому турнірі на призи Полтавської асоціації футболу.

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