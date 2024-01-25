Карпати та Полісся не змогли потягнути зарплату Кравця

Джерело - Sport.ua.
Захисник Дніпра-1 Василь Кравець взимку не перейде у Карпати чи Полісся.
Про це повідомляє Sport.ua.
Трансфер не відбудеться через розбіжності щодо фінансових запитів особистого контракту.
Обидва клуби цікавилися 26-річним футболістом, але не змогли потягнути його зарплату.
Кравець хотів заробляти понад 30 тисяч євро на місяць.
Повідомлялося, що Кравець покине Дніпро-1 у якості вільного агента.
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