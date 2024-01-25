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Карпати та Полісся не змогли потягнути зарплату Кравця

Кравець хотів заробляти понад 30 тисяч євро на місяць
Сьогодні 10:54 391 0
Карпати та Полісся не змогли потягнути зарплату Кравця
#Василь Кравець, #СК Дніпро-1

Джерело - Sport.ua.

Захисник Дніпра-1 Василь Кравець взимку не перейде у Карпати чи Полісся.

Про це повідомляє Sport.ua.

Трансфер не відбудеться через розбіжності щодо фінансових запитів особистого контракту.

Обидва клуби цікавилися 26-річним футболістом, але не змогли потягнути його зарплату. 

Кравець хотів заробляти понад 30 тисяч євро на місяць.

Повідомлялося, що Кравець покине Дніпро-1 у якості вільного агента.

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