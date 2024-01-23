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Тоттенгем знайшов заміну Кейну у Нідерландах

Шпори сподіваються повноцінно замінити колишнього лідера нападу
Сьогодні 18:26 195 0
Тоттенгем знайшов заміну Кейну у Нідерландах
#Тоттенгем

Джерело - UA-футбол.

Тоттенгем не полишає спроб підписати форварда Феєноорду Сантьяго Хіменеса.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Ліалі Томас.

У першу черегу шпори розглядають кандидатури Хіменеса та Серу Гірассі зі Штутгарту. Саме ці два імені найчастіше згадуються у керівництві клубу як потенційна заміна Гаррі Кейну, який перейшов до Баварії минулого літа.

Перехід мексиканця до шпор може відбутися вже по завершенню цього сезону, адже Хіменес планує закінчити сезон у складі Феєноорду та допомогти клубу захистити минулорічне чемпіонство.

У цьому сезоні 22-річний нападник провів за нідерландський клуб 24 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись 21 голом та 5 асистами.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зацікавлений у підписанні півзахисника Тоттенгема.

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