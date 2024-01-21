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Ювентус зацікавлений у підписанні півзахисника Тоттенгема

Гейб'єрг хоче залишити шпор
Сьогодні 17:41 230 0
Ювентус зацікавлений у підписанні півзахисника Тоттенгема
Фото Getty Images
#Тоттенгем, #Ювентус

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник лондонського Тоттенгема П'єр-Еміль Гейб'єрг цього трансферного вікна може приєднатися до Ювентуса.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Данський футболіст хоче отримувати більше ігрового часу, тому хоче покинути шпор. У поточному сезоні гравець провів 919 хвилин у 22-х матчах, при цьому лише тричі вийшов у старті АПЛ.

Проте, президент лондонців Даніель Леві не готовий відпускати гравця в оренду та наголошує на повноцінному переході.

Туринці знаходяться у пошуках півзахисника, після того, як дискваліфікацію отримав Поль Погба та Нікого Фаджолі. Нещодавно повідомлялося про їхній інтерес до Георгія Судакова та Калвіна Філліпса. Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче повернути Бернардескі.

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