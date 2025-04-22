О'Салліван висловився про свого першого суперника на чемпіонаті світу

Легенда снукеру Ронні О'Салліван поділився думками щодо Алістера Картера, з яким зіграє в першому раунді World Snooker Championship 2025. Він похвалив його, вірить, що здобуде перемогу.

Слова "ракети" передає BBC.

"Це буде важкий матч. У Алі був важкий початок сезону, але, схоже, останні два-три місяці він грав добре і знову отримував задоволення, що є найважливішим. Кожен матч важкий, але Алі дійсно хороший гравець у матчі. Мені доведеться зіграти краще, ніж раніше, щоб мати шанс дати йому гру", – сказав він.

45-річний Картер двічі доходив до фіналу чемпіонату світу – у 2008 та 2012 роках він програв саме Ронні О'Саллівану.

Для "ракети" це буде 33-й поспіль чемпіонат світу. 49-річний англієць дебютував ще в 1993 році. Тоді він поступився Алану Макманусу, який на той момент посідав 13 місце світового рейтингу.

Ронні за кар'єру 7 разів ставав чемпіоном World Snooker Championship. Вперше це йому вдалося лише на дев'ятому ЧС у 2001 році. Зазначимо, що у попередніх восьми випадках О'Салліван навіть не проходив до фіналу.

Востаннє "ракета" тріумфував у 2022 році. Попередні два чемпіонати світу Ронні завершував на стадії 1/4 фіналу.

Нагадаємо, відомий боксерський промоутер Едді Гірн задоволений тим, що Ронні О'Салліван вирішив взяти участь у цьогорічному чемпіонаті світу.