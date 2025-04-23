Президент Кременя жорстко обурився "допомогою" його команді у матчі Першої ліги

Президент Кременя Сергій Ковнір обурився результативними помилками арбітрів на користь його команди в матчі Першої ліги проти Поділля, який завершився внічию 1:1.

Заяву бізнесмена наводить пресслужба кременчуцького колективу.

"Я, як президент футбольного клубу Кремінь, вважаю своїм обов’язком офіційно висловити позицію нашого клубу щодо подій, що відбулися у матчі проти команди Поділля, а також порушити глибшу проблему – кризу суддівства у Першій лізі, яка, на жаль, давно вийшла за межі випадкових помилок. Наш клуб вибудовує свою філософію навколо чесного футболу та розвитку молодих гравців.

Ми не практикуємо "домовленості" з суддями, не беремо участі в кулуарних схемах і не вважаємо, що перемога, здобута нечесно, має цінність. Наші футболісти повинні рости в атмосфері чесної конкуренції, а не безсилля перед системою", – наголосив Ковнір.

Окрім того, функціонер окреслив моменти, якими залишився незадоволений за підсумками поєдинку з хмельницьким колективом.

У матчі з Поділлям суддівство викликало щире обурення не лише у наших опонентів, а й у нас самих.

Один гол у наші ворота – чистий, без офсайду – не був зарахований.



Інший гол, забитий рукою нашим гравцем, навпаки – був зарахований.

Такі рішення спотворюють саму суть гри. І ми офіційно заявляємо: футбольний клуб Кремінь не має до цього жодного стосунку. Ми не замовляємо суддів, не платимо за рішення, і не будемо цього робити.

Ба більше – подібне ми бачимо системно. У попередніх іграх судді тричі не призначили пенальті у ворота наших суперників – у ситуаціях, які не викликали жодного сумніву. Жоден арбітр не був покараний. Жодної реакції. Жодної відповідальності. Це не окремі випадки. Це системна проблема. І ця система особливо жорстока до клубів, які перебувають у нижній частині турнірної таблиці", – йдеться у заяві клубу.

До того ж Ковнір висунув низку вимог до відповідальних органів, зокрема провести розслідування щодо суддівських помилок та запровадити поліграф для арбітрів резонансних матчів.

Зазначимо, що раніше сам автор голу, забитого рукою, прокоментував підсумки матчу.