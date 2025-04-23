Друга ракетка Словаччини оголосила про свою вагітність

30-річна словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова та її партнер, теж професійний тенісист Лукаш Кляйн, очікують на свого первістка.

Про це повідомив портал Sportky.sk.

Пізніше інформацію підтвердила сама спортсменка, яка нині посідає 158 рядок у рейтингу WTA.

"Я хотіла повідомити, що причиною моєї відсутності на турнірах і в складі команди на Кубку Біллі Джин Кінг у квітні є моя вагітність. Це особисте для мене, але я вирішила поділитися цим, щоб уникнути непорозумінь у найближчі місяці. Ми з партнером дуже щасливі та схвильовані. Дуже дякую за всю вашу підтримку", – написала Шмідлова.

Нагадаємо, нещодавно про вагітність оголосила колишня перша ракетка світу, данка Каролін Возняцкі.