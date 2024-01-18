Арсенал та Баварія зацікавлені у трансфері лідера Лейпцига

Джерело - bavarianfootballworks.com.
Арсенал досі зацікавлений у підписанні 20-річного атакувального півзахисника Лейпцига Хаві Сімонса.
Про це повідомляє Bavarian Football Works з посиланням на Bild.
За даними джерела, окрім "канонірів" на нідерландця також серйозно претендує Баварія, яка вважає його заміною для Сержа Гнабрі.
Наразі йдеться не про перехід взимку – Сімонс виступає за Лейпциг на правах оренди з ПСЖ, а клуб хоче продовжити цю угоду ще до літа
Оціночна ринкова вартість Хаві – 70 мільйонів євро.
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