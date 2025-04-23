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Айнтрахт підписав меморандум про співпрацю із ганським клубом

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 12:26
Айнтрахт підписав меморандум про співпрацю із ганським клубом
Айнтрахт Франкфурт

Айнтрахт Франкфурт домовився з ганською Аккрою Лайонс про всебічну співпрацю та допомогу.

Про це повідомив німецький колектив у своїх соцмережах.

Сторони підписали меморандум, який має під собою допомогу Аккрі Лайонс в організації тренувань, оптимізації клубних процесів та просуванні гравців африканської команди на європейському ринку.

Строки підписаного партнерства не розголошуються. Футбольний клуб Аккра Лайонс було засновано у 2015 році, а вже у сезоні-2022/23 команда посіла друге місце у місцевому чемпіонаті.

За словами представника Айнтрахта, клуб хоче не тільки отримати вигоду з цього партнерства, а й внести свій внесок у стійкий розвиток футболу в Гані.

Раніше повідомлялось, що воротар франкфуртського клубу зазнав важкої травми та вибув до кінця сезону.

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