Айнтрахт підписав меморандум про співпрацю із ганським клубом

Айнтрахт Франкфурт домовився з ганською Аккрою Лайонс про всебічну співпрацю та допомогу.

Про це повідомив німецький колектив у своїх соцмережах.

Сторони підписали меморандум, який має під собою допомогу Аккрі Лайонс в організації тренувань, оптимізації клубних процесів та просуванні гравців африканської команди на європейському ринку.

Eintracht Frankfurt 🤝 @AccraLionsFC 🇬🇭



Wir kooperieren künftig mit mit dem ghanaischen Fußballverein. Die Partnerschaft beginnt im Juni, stärkt die internationale Ausrichtung der Eintracht & fokussiert sich auf Talentförderung in Westafrika 🌍



ℹ️ https://t.co/R5AFODTcAl#SGE pic.twitter.com/VUZrGkzxfq — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 22, 2025

Строки підписаного партнерства не розголошуються. Футбольний клуб Аккра Лайонс було засновано у 2015 році, а вже у сезоні-2022/23 команда посіла друге місце у місцевому чемпіонаті.

За словами представника Айнтрахта, клуб хоче не тільки отримати вигоду з цього партнерства, а й внести свій внесок у стійкий розвиток футболу в Гані.

Раніше повідомлялось, що воротар франкфуртського клубу зазнав важкої травми та вибув до кінця сезону.