Айнтрахт підписав меморандум про співпрацю із ганським клубом
Айнтрахт Франкфурт домовився з ганською Аккрою Лайонс про всебічну співпрацю та допомогу.
Про це повідомив німецький колектив у своїх соцмережах.
Сторони підписали меморандум, який має під собою допомогу Аккрі Лайонс в організації тренувань, оптимізації клубних процесів та просуванні гравців африканської команди на європейському ринку.
Строки підписаного партнерства не розголошуються. Футбольний клуб Аккра Лайонс було засновано у 2015 році, а вже у сезоні-2022/23 команда посіла друге місце у місцевому чемпіонаті.
За словами представника Айнтрахта, клуб хоче не тільки отримати вигоду з цього партнерства, а й внести свій внесок у стійкий розвиток футболу в Гані.
Раніше повідомлялось, що воротар франкфуртського клубу зазнав важкої травми та вибув до кінця сезону.