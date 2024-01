У матчі 21-го туру АПЛ Арсенал вдома зіграє з Крістал Пелес.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив до стартового складу команди. Українець пропустив два попередні матчі "канонірів" через м’язову проблему.

Початок матчу о 14:30 за київським часом.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Zinchenko returns

🪄 Trossard on the wing

💨 Jesus leads the line



Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/sG1wOYXyGn