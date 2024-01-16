Баварія хоче продовжити контракт із Сане

Джерело - football.ua.
Баварія хоче зберегти вінгера Лероя Сане.
Про це розповів спортивний директор мюнхенського клубу Крістоф Фройнд.
"Ми не поспішаємо, але нас ще чекають переговори з Лероєм. Ми дуже, дуже щасливі мати такого гравця в своєму складі.
Це його найкращий рік у Баварії. Тому я впевнений, що він міг би залишитися в Мюнхені надовго", — розповів Фройнд.
У поточному сезоні 28-річний Лерой Сане провів за Баварію 25 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів та віддав 11 асистів. Портал Transfermarkt оцінює німецького вінгера в 80 мільйонів євро.