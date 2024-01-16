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Баварія хоче продовжити контракт із Сане

Чинна угода німецького вінгера з "червоними" спливає влітку 2025 року.
Сьогодні 11:25 165 0
Баварія хоче продовжити контракт із Сане
Фото - Getty Images
#Баварія, #Сане

Джерело - football.ua.

Баварія хоче зберегти вінгера Лероя Сане.

Про це розповів спортивний директор мюнхенського клубу Крістоф Фройнд.

"Ми не поспішаємо, але нас ще чекають переговори з Лероєм. Ми дуже, дуже щасливі мати такого гравця в своєму складі.

Це його найкращий рік у Баварії. Тому я впевнений, що він міг би залишитися в Мюнхені надовго", — розповів Фройнд.

У поточному сезоні 28-річний Лерой Сане провів за Баварію 25 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів та віддав 11 асистів. Портал Transfermarkt оцінює німецького вінгера в 80 мільйонів євро.

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