Баварія хоче продовжити контракт із Сане

Баварія хоче зберегти вінгера Лероя Сане.

Про це розповів спортивний директор мюнхенського клубу Крістоф Фройнд.

"Ми не поспішаємо, але нас ще чекають переговори з Лероєм. Ми дуже, дуже щасливі мати такого гравця в своєму складі.

Це його найкращий рік у Баварії. Тому я впевнений, що він міг би залишитися в Мюнхені надовго", — розповів Фройнд.