Ураган здолав Суху Балку у фіналі Кубку України

У неділю, 27 квітня, відбудеться фінальний поєдинок Кубку України з футзалу, в якому чинний володар трофея Ураган переграв Суху Балку.

Поєдинок завершився з рахунком 6:4.

У переможця по дублю в активі Терентьєва та Приходько, ще по голу в активі Богославського та Сіріцького.

Кубок України

Фінал, 27 квітня

Ураган – Суха Балка

Голи: 1:0 – 7 Терентьєв, 2:0 – 8 Приходько, 3:0 – 16 Терентьєв, 3:1 – Ковальов, 3:2 – Мілінький, 3:3 – 32 Ніжник, 4:3 – 34 Богославський, 5:3 – 37 Приходько, 6:3 – 38 Сіріцький, 6:4 – 39 Ніжник

На шляху у фінал Суха Балка здобула перемогу в серії пенальті, здолавши рівненський Кардинал. Ураган також у серії пенальті переграв київський SkyUp.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.