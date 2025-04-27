Чепурний здобув бронзу на Кубку світу в Каїрі

Український гімнаст Назар Чепурний здобув бронзу у вільних вправах на етапі Кубку світу в єгипетському Каїрі.

Українець за свій виступ отримав 13,866 бала, що стало третім підсумковим результатом.

Ще один представник України Юрій Ємельянов посів восьме місце.

Нагадаємо, напередодні Чепурний виборов срібну та золоту медаль на Кубку світу в Катарі.

На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.