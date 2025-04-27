Ворскла розгромила Верес: огляд матчу УПЛ

Ворскла переграла Верес у межах 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Ворскла завдяки перемозі перервала серію з чотирьох поразок поспіль. Наразі полтавський клуб посідає 13-те місце (зона перехідних матчів) з 24 очками в активі. Верес залишився на сьомій сходинці з 35 балами.

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 27 квітня

Ворскла (Полтава) – Верес (Рівне) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Кане, 2:0 – 58 Ндукве, 3:0 – 90+3 Малиш

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Кане, Павлюк, Крупський, Бацула, Мякушко (Челядін, 79), Хрипчук, Ієде (Авдилі, 83), Ндукве (Малиш, 70). Запасні: Ющишин, Островський, Нестеренко, Є.Пасіч.

Верес: Кожухар, Куція, Гончаренко, Вовченко (Балаба, 46), Шевченко, Кльоц, Харатін (Кучеров, 62), Дахновський (Венделл, 72), Луан (Годя, 62), Степанюк, Гайдучик (В.Шарай, 46). Запасні: Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Сміян, Баран, Лепський.

Попередження: Павлюк (67), Пердута (75).

Нагадаємо, у стартовому матчі 26 туру Олександрія обіграла Інгулець та скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке в 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.