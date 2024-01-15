З Евертона та Ноттінгем Форрест можуть зняти 10 очок в АПЛ

Джерело - The Athletic.
Евертон та Ноттінгем Форест можуть бути покарані зняттям 10 очок в АПЛ.
Про це повідомляє The Athletic.
АПЛ звинувачує клуби у порушенні правил порушення правил прибутку та сталого розвитку. Раніше у цьому сезоні з "ірисок" вже знімали 10 очок.
Їх справи буде розглядати незалежна комісія. Форест стали третім клубом, який звинувачують у перевищенні ліміту збитків за період у 3 роки.
Попереднє покарання Евертона стосується порушень у сезоні-2021/22. Клуб подав апеляцію на це рішення.
Обидва клуби вже підтвердили порушення справи проти них.
Раніше Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!