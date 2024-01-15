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З Евертона та Ноттінгем Форрест можуть зняти 10 очок в АПЛ

АПЛ звинувачує клуби у порушенні правил порушення правил прибутку та сталого розвитку
Сьогодні 18:54 278 0
З Евертона та Ноттінгем Форрест можуть зняти 10 очок в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Ноттінгем Форест

Джерело - The Athletic.

Евертон та Ноттінгем Форест можуть бути покарані зняттям 10 очок в АПЛ.

Про це повідомляє The Athletic.

АПЛ звинувачує клуби у порушенні правил порушення правил прибутку та сталого розвитку. Раніше у цьому сезоні з "ірисок" вже знімали 10 очок.

Їх справи буде розглядати незалежна комісія. Форест стали третім клубом, який звинувачують у перевищенні ліміту збитків за період у 3 роки.

Попереднє покарання Евертона стосується порушень у сезоні-2021/22. Клуб подав апеляцію на це рішення.

Обидва клуби вже підтвердили порушення справи проти них.

Раніше Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч.

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