Хегай: Очікую на великий бій від Top Rank
Арнольд Хегай
Український боксер напівлегкої вагової категорії Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) заявив, що розпочав підготовку до наступного бою.
Цитує бійця Sport-express.ua.
"За планом буде бій у серпні. Мій менеджер шукає шоу у Європі, щоб поставити мене туди. Мені потрібно закрити поразку. Я вже розпочав підготовку до поєдинку!
Довготривалі цілі? Далі будемо очікувати на великий бій від Top Rank. Ми продовжуємо з ними працювати. Сподіваюся, нічого не зміниться", - зазначив Арнольд.
Нагадаємо, напередодні Хегай зазнав поразки роздільним рішенням суддів.
До бою Арнольд був на другому місці рейтингу WBO. Якби він виграв то міг би претендувати на бій за чемпіонський титул цієї організації у ваговій категорії до 57,2 кг.