Хегай: Очікую на великий бій від Top Rank

Український боксер напівлегкої вагової категорії Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) заявив, що розпочав підготовку до наступного бою.

Цитує бійця Sport-express.ua.

"За планом буде бій у серпні. Мій менеджер шукає шоу у Європі, щоб поставити мене туди. Мені потрібно закрити поразку. Я вже розпочав підготовку до поєдинку!

Довготривалі цілі? Далі будемо очікувати на великий бій від Top Rank. Ми продовжуємо з ними працювати. Сподіваюся, нічого не зміниться", - зазначив Арнольд.