Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч

Жертовність українця вражає!

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко допоміг Евертону зіграти внічию з Астон Віллою в матчі 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

На 85-й хвилині український захисник самовіддано заблокував удар Метті Кеша на лінії воротарського майданчика.

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У підсумку гра завершилася з рахунком 0:0.

Крім того, раніше в цій зустрічі Миколенкові розбили голову, через що змушені були втрутитися медики.

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