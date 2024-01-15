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Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч

Жертовність українця вражає!
Сьогодні 17:33 Андрій Дунець 334 0
Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко допоміг Евертону зіграти внічию з Астон Віллою в матчі 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

На 85-й хвилині український захисник самовіддано заблокував удар Метті Кеша на лінії воротарського майданчика.

Відео

У підсумку гра завершилася з рахунком 0:0.

Крім того, раніше в цій зустрічі Миколенкові розбили голову, через що змушені були втрутитися медики.

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