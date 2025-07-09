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Дебютант УПЛ активно шукає нападника – джерело

Андрій Мошкун — 9 липня 2025, 15:24
Дебютант УПЛ активно шукає нападника – джерело
Ростислав Тарануха
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Футбольний клуб Кудрівка, який у сезоні 2025/26 дебютує в УПЛ, активно шукає форварда.

Про це пише ТаТоТаке.

Повідомляється, що клуб з Чернігівщини вже зробив пропозицію ексфорварду Оболоні Ростиславу Таранусі. 28-річний нападник може перейти в Кудрівку як вільний агент. Тарануха у минулому сезоні УПЛ відзначився 3 голами та 2 асистами в 24 матчах.

Також Кудрівка має й інші варіанти для підсилення атакувальної ланки. Зокрема, зараз на перегляді у клубі хавбек Металіста 1925 Денис Нагнойний.

Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".

Раніше головний тренер колективу Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.

Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка Денис Нагнойний Ростислав Тарануха

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