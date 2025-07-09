Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Бригада українських арбітрів отримала призначення на матч першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026 Діфферданж (Люксембург) — Дріта (Косово).

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено Віктор Копієвського, якому допомагатимуть Семен Шлончак та Володимир Висоцький. Резервним рефері буде Дмитро Панчишин.

За роботу системи ВАР відповідатимуть Олексій Деревінський та Олександр Шандор.

Матч відбудеться 15 липня і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, напередодні Дріта здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що сьогодні, 9 липня, зіграють Жальгіріс та Хамрун Спартанс. Переможець цієї пари стане суперником київського Динамо на стадії другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/26.