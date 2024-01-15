Перес: Анчелотті – ідеальний тренер для Реала

Реал під керівництвом Карло Анчелотті зіграв два чудових матчі у Суперкубку Іспанії.

Про це розповів президент мадридського клубу Флорентіно Перес.

"Я щасливий, бо фанати залишились у захваті від матчу. У Саудівській Аравії багато наших уболівальників, і сьогодні у них був один із найщасливіших вечорів.

У турнірах із двох матчів багато голів – це нормальне явище. Ми добре зіграли в обох матчах, багато забили, а глядачі отримали насолоду. І ми показали фанатам, що у нас чудова команда і що ми щороку намагатимемося порадувати сотні мільйонів уболівальників.

Вінісіус яскраво проявляє себе майже завжди. Сьогодні він на це заслужив і радий цьому. Він докладає феноменальних зусиль, ось чому він один із найкращих у світі. Він ще дуже молодий, при цьому дуже чудовий і ставатиме лише краще.

Анчелотті – тренер, який по-справжньому підходить під стиль Реала завдяки своєму розумінню футболу та зразковій поведінці під час кожного матчу. Реал та Анчелотті дуже добре один одному підходять", – сказав Перес.