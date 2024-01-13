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Ротань: Олександрії необхідне якісне підсилення на зараз

Ротань розповів про зимові трансферу команди
Сьогодні 20:20 151 0
Ротань: Олександрії необхідне якісне підсилення на зараз
#Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - офіційний сайт Олександрії.

Олександрія має намір провести нові зимові трансфери.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань.

"Що стосується підсилення, то на сьогодні в команді вже є два новачки. Це Денис Костишин, гравець лінії атаки, та хавбек Хуліо Мадісон. Є велике бажання підсилитися центральним захисником і нападником. Будемо дивитися, аналізувати.

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Все залежить від якості футболіста, від його розуміння нашої гри. На зборах побачимо. Але чого не буде точно, так це придбання на перспективу. Нам необхідне якісне підсилення на зараз, а не на завтра. Ось чого хочеться", - сказав Ротань.

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