Микитишин залишив Олександрію

Гравець став вільним агентом

Олександрія розірвала контракт із півзахисником Артуром Микитишиним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду припинили достроково за згодою сторін.

20-річний Микитишин прийшов у команду Руслана Ротаня у серпні, підписавши угоду до 2026 року. До цього Артур виступав у Кривбасі на правах оренди із Шахтаря.

Нинішнього сезону Микитишин провів п’ять матчів за Олександрію. Атакувальний хавбек відзначився однією результативною передачею.

Раніше Олександрія оголосила про підписання еквадорського півзахисника.