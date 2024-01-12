Микитишин залишив Олександрію

Джерело - fco.com.ua.
Олександрія розірвала контракт із півзахисником Артуром Микитишиним.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угоду припинили достроково за згодою сторін.
20-річний Микитишин прийшов у команду Руслана Ротаня у серпні, підписавши угоду до 2026 року. До цього Артур виступав у Кривбасі на правах оренди із Шахтаря.
Нинішнього сезону Микитишин провів п’ять матчів за Олександрію. Атакувальний хавбек відзначився однією результативною передачею.
Раніше Олександрія оголосила про підписання еквадорського півзахисника.