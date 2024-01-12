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Микитишин залишив Олександрію

Гравець став вільним агентом
Сьогодні 21:42 164 0
Микитишин залишив Олександрію
#Олександрія, #Артур Микитишин

Джерело - fco.com.ua.

Олександрія розірвала контракт із півзахисником Артуром Микитишиним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду припинили достроково за згодою сторін.

20-річний Микитишин прийшов у команду Руслана Ротаня у серпні, підписавши угоду до 2026 року. До цього Артур виступав у Кривбасі на правах оренди із Шахтаря.

Нинішнього сезону Микитишин провів п’ять матчів за Олександрію. Атакувальний хавбек відзначився однією результативною передачею.

Раніше Олександрія оголосила про підписання еквадорського півзахисника.

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