Англійський клуб зацікавився пропозицією

Арсеналу пропонували підписати зірку Євро-2020 Леонарда Спінаццолу.

Про це повідомляє Four Four Two.

30-річний захисник провів шість років у Ромі, але він відхилив останню пропозицію клубу продовжити контракт, який закінчується в червні цього року.

Англійський клуб зацікавився італійським гравцем, який виграв Чемпіонат Європи 2020, тоді команда обіграла Англію.

Раніше повідомлялося, що Інтер може підписати Спінаццолу.