Карпати торгували вінгера з МЛС, однак отримали відмову – журналіст

Карпати планували підписати колумбійського вінгера Атланти Юнайтед Едвіна Москеру.

Про це повідомив журналіст Маріано Олсен.

За його інформацією, львів'яни зробили "сильну пропозицію" Атланті, проте клуб МЛС пішов назустріч бажанню гравця, який вирішив перейти до колумбійського Мільонаріосу на правах оренди з опцією викупу.

В 2025 році Едвін Москера провів 10 матчів на клубному рівні, відзначившись 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро.

Раніше Карпати продовжили співпрацю із захисником Павлом Полегеньком.

Напередодні "зелено-білі" підсилилися 22-річним вихованцем львівського футболу Ярославом Карабіним. Також клуб покинув півзахисник Євген Підлепенець.