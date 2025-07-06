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Ми кажемо вам дякуємо: ресторан Зінченка в Києві закрився

Микола Дендак — 6 липня 2025, 22:28
Ми кажемо вам дякуємо: ресторан Зінченка в Києві закрився
Олександр Зінченко
УАФ, Дан Балашов

Ресторан INCH, який належить футболісту збірної України та лондонського Арсенала Олександру Зінченку, закрився.

Про це йдеться у соцмережах INCH.

Про причини закриття ресторану невідомо. Також не зазначається, чи відновить свою роботу заклад у майбутньому.

"Ми ніколи не були лише про спорт. Ми були про відчуття, вечори з драйвом і затишні розмови. Про друзів, святкування важливих і радісних подій. Про робочі мітинги, що поєднували справу і задоволення.

Ми кажемо вам дякуємо – за кожен день, за кожну трансляцію, за кожен ваш вибір бути з нами. Це було справжнє, і воно залишиться з нами. Сьогодні INCH ставить свою історію на паузу. Ми не знаємо, чи буде продовження, але точно знаємо, що цей розділ був справжнім і важливим", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що ресторан відкрився 26 червня 2024 року в Києві на вулиці Жилянська, 59. У закладі транслювалися різні спортивні події.

Нагадаємо, сам футболіст невдовзі може змінити свій клуб. Ним цікавиться Мілан. Проте цей трансфер під питанням: раніше повідомлялося, що клуб знайшов альтернативу українцю.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

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