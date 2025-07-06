Я неймовірно щасливий, – 37-річний Хюлькенберг поділився своїми емоціями після першого подіуму в кар'єрі

37-річний пілот команди Заубер Ніко Хюлькенберг поділився своїми емоціями після того, як піднявся на перший у своїй кар'єрі подіум у Формулі 1. Для цього йому знадобилося 239 стартів.

Він дав коментар одразу після завершення гонки.

"Приємні відчуття. Я завжди знав, воно у мені десь є. Якою ж видалася ця гонка. Чесно кажучи, це досить сюрреалістично. Я не впевнений, як усе це сталося, але, очевидно, що це були божевільні умови. Я не вірив, мабуть, до останнього піт-стопу. І янеймовірно щасливий", – сказав пілот.

Нагадаємо, це сталося на Гран-прі Великої Британії, яке завершилося сьогодні, 6 липня. Перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Разом із ним на подіумі опинився його напарник по команді Оскар Піастрі та, власне, Ніко.

Варто зазначити, що Хюлькенберг, заробивши одразу 15 очок за один заїзд, піднявся на дев'яте місце особистого заліку пілотів, а Заубер – на шосте в Кубку конструкторів.

Наступна гонка відбудеться тільки за три тижні. Наприкінці липня у Спа-Франкоршам відбудеться Гран-прі Бельгії.