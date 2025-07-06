Кар'єра, не схожа на жодну іншу: Баварія оголосила про відхід Мюллера

Баварія оголосила про відхід з клубу 35-річного нападника Томаса Мюллера.

Про це повідомила пресслужба мюнхенського клубу.

Німецький футболіст залишив команду в статусі вільного агента.

"Кар'єра, не схожа на жодну іншу – Ми вклоняємося тобі, Томасе!", – йдеться у повідомленні.

У квітні Мюллер продовжив контракт з Баварією до середини липня 2025 року, щоб мати можливість взяти участь на КЧС-2025. Свій останній матч за клуб він зіграв у чвертьфіналі проти ПСЖ, де мюнхенці поступилися з рахунком 0:2.

Томас є вихованцем клубу, він потрапив у академію мюнхенців у 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 756 матчів, в яких забив 250 голів та віддав 223 результативні передачі.

Мюллер 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів.