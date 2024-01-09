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Інтер може підписати Спінаццолу

Спінаццола близький до відходу з Роми
Сьогодні 11:09 206 0
Інтер може підписати Спінаццолу
#Інтер

Джерело - sport.ua.

Захисник Роми і збірної Італії Леонардо Спінаццола може продовжити кар'єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє FC Inter News.

Контракт 30-річного футболіста з римським клубом спливає цього літа, і він може перейти в Інтер як вільний агент.

Самому міланському клубу може знадобитися новий фланговий захисник через те, що виникли складнощі у продовженні контракту з Дензелом Дюмфрісом. Якщо угоди не вдасться досягти до кінця сезону, то влітку Інтеру доведеться продати гравця.

Спінаццола вже був близький до переходу в Інтер у січні 2020 року, проте в останній момент трансфер зірвався через те, що захисник провалив медогляд.

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