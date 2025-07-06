Кривбас у спарингу здолав словенський Браво

У неділю, 6 липня, Кривбас провів черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Словенії.

Криворізький клуб з рахунком 1:0 переміг клуб Браво з Любляни.

Єдиним і переможним голом в матчі відзначився Бандейра, який вдало замкнув подачу з кутового за 8 хвилин до фінального свистка.

Контрольний матч з футболу

Кривбас – Браво 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Бандейра

Кривбас (1 тайм): Олександр Кемкін – Ян Юрчец, Бакарі Конате, Володимир Вілівальд, Анте Бекавац – Олександр Каменський, Максим Задерака (к), Єгор Твердохліб, Хрвоє Іліч (Бар Лін, 42), Глейкер Мендоза – новачок.

Кривбас (2 тайм): Богдан Хома – Назар Попов, Рафаель Бандейра, новачок, новачок – Ярослав Шевченко, Ноа Ндомбазі, Майкен Гонсалез, Бар Лін, Артур Микитишин – Володимир Мулик.

У своєму першому спарингу Кривбас зіграв унічию з софійським ЦСКА (0:0). Далі команда Ван Леувена зустрінеться з угорським Уйпештом, матч заплановано на 13 липня.

Як відомо, сьогодні, 6 липня, свої контрольні матчі провели й інші представники УПЛ. Зокрема, Динамо обіграло угорську Кішварду, Шахтар не зміг перемогти чеський Словацко, а Зоря розгромила словенський Єсеніце.