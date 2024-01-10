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Ліверпуль цікавиться захисником Спортинга

Англійський клуб готовий підписати гравця
Сьогодні 12:11 107 0
Ліверпуль цікавиться захисником Спортинга
#Ліверпуль, #Спортинг

Джерело - UA-футбол.

Ліверпуль зацікавлений у підписанні захисника Спортинга Гонсалу Інасіу. 

Про це повідомляє Нitc.

Клуб відправив скаутів подивитися на його гру проти Шавеша, яка відбудеться у суботу, 13 січня.

Попри те, що в його контракті є пункт про відступну суму в 52 мільйони фунтів стерлінгів, "Ліверпуль" готовий підписати Інасіу в поточне трансферне вікно.

Гонсалу зіграв у чемпіонаті Португалії 15 матчів та забив 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед та Ліверпуль поборються за Кімміха.

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