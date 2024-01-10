Ліверпуль цікавиться захисником Спортинга

Джерело - UA-футбол.
Ліверпуль зацікавлений у підписанні захисника Спортинга Гонсалу Інасіу.
Про це повідомляє Нitc.
Клуб відправив скаутів подивитися на його гру проти Шавеша, яка відбудеться у суботу, 13 січня.
Попри те, що в його контракті є пункт про відступну суму в 52 мільйони фунтів стерлінгів, "Ліверпуль" готовий підписати Інасіу в поточне трансферне вікно.
Гонсалу зіграв у чемпіонаті Португалії 15 матчів та забив 1 гол.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед та Ліверпуль поборються за Кімміха.