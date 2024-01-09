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Захисника Шахтаря запропонували Наполі

Азаров може змінити клуб
Сьогодні 20:23 236 0
Захисника Шахтаря запропонували Наполі
#Наполі, #Футбольні трансфери, #Шахтар Донецьк, #Іраклі Азаров

Джерело - sport.ua.

21-річний лівий фулбек Шахтаря Іраклі Азаров був запропонований чемпіону Італії Наполі.

Про це повідомляє Sport del Sud.

Агент футболіста Мамука Джугелі, який також представляє інтереси вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії, переговорив із власником неаполітанського клубу щодо потенційного трансферу фулбека "гірників".

"Ми працюємо над тим, щоб Іраклі перейшов до топ-команди. Через якийсь час він піде, я бачу його майбутнє у найкращих командах та найкращих лігах. Не можу приховати, я божеволію від Азарова. Я говорив щодо нього із президентом Наполі Де Лаурентісом, Ювентусом та іншими, але це не була конкретна розмова", - розповів Джугелі.

Нагадаємо, Азаров перейшов до Шахтаря у серпні минулого року з Црвени Звезди.

У поточному сезоні грузинський захисник провів за "гірників" 17 матчів (2 асисти), у тому числі 4 – в рамках групової стадії Ліги чемпіонів (1 асист).

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