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Полтава продовжила контракт із Коваленком

Сьогодні 10:55 207 0
Полтава продовжила контракт із Коваленком
#СК Полтава

Джерело - sport.ua.

СК Полтава продовжив ще на рік угоду із центральним півзахисником Єгором Коваленком. 

Про це повідомляє Sport.ua.

Попередній контракт закінчився 30 грудня.

32-річний ексгравець Кременя та Металіста 1925 перебрався до Полтави на початку 2022 року з Вовчанська. На фініші минулого сезону, у виїзному матчі із Буковиною, Коваленко отримав серйозну травму. Єгор повернувся до загальної групи лише під завісу осінньої частини поточного чемпіонату. На поле цього сезону він ще не виходив.

Полтава навесні зіграє у групі Чемпіонська Першої ліги, де поки що посідає 7-ме місце з 29 очками. Вихід команди із відпустки запланований на 10 січня.

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