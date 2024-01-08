Жирона втратила важливого гравця

Захисник вибув на невизначений термін

Центральний захисник Жирони Ерік Гарсія отримав травму коліна у недавній грі Кубка Іспанії з Ельче (2:0).

Про це повідомляє Jornada Perfecta.

Гарсія травмував коліно і був замінений на 27-й хвилині матчу. Захисник вибув на невизначений термін та точно пропустить матч 20-туру чемпіонату Іспанії з футболу проти Альмерії, який відбудеться 14 січня.

Гарсія провів у цьому сезоні 14 матчів у Ла-Лізі та забив один гол.

Раніше Жирона здобула перемогу над Ельче в межах 1/16 фіналу Кубка Іспанії.