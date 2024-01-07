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Блохін міг очолити європейську збірну

Останнім місцем роботи фахівця було київське Динамо
Сьогодні 21:55 193 0
Блохін міг очолити європейську збірну
#Олег Блохін

Джерело - sport.ua.

Колишній тренер національної збірної України з футболу Олег Блохін міг повернутися до тренерської роботи.

Про це повідомляє Sportinfo.az.

До Блохіна зверталося керівництво асоціації футбольних федерацій Азербайджану з пропозицію очолити національну збірну, але отримало від володаря Золотого м'яча 1975 року відмову. Аргументував Блохін відмову тим, що більше не хоче повертатися до тренерської роботи.

Останнім місцем роботи Блохіна було київське Динамо, яке він залишив ще у 2014 році.

Раніше повідомлялось, що пропозицію очолити збірну Азербайджану мав і Андрій Шевченко.

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