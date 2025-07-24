Оприлюднено календар MotoGP на наступний сезон

Організатори мотогонок MotoGP оприлюднили календар на 2026 рік.

Календар опубліковано на сторінці MotoGP в Х.

Як і в 2025 році, сезон складатиметься з 22 етапів і розпочнеться з Гран-прі Таїланду в Бурірамі. Другий етап відбудеться в Гоянії (Бразилія), замість Аргентини, а завершиться сезон у Валенсії, Іспанія.

MotoGP

Наразі після 12 етапів сезону 2025 року, лідером чемпіонату є шестиразовий чемпіон MotoGP Марк Маркес із команди Дукаті, який набрав 381 очко.

Раніше іспанець здобув п’яту перемогу поспіль.