Шевченко відмовився очолити європейську збірну

Фахівець вибрав УАФ

Єдиний кандидат на посаду президента УАФ 47-річний Андрій Шевченко мав пропозицію очолити європейську збірну.

Про це повідомляє Sportinfo.az.

Керівництво федерації футболу Азербайджану робило Шевченку пропозицію очолити їх національну команду. Колишній наставник української збірної відмовився від цієї пропозицію, та повідомив, що готується стати президентом УАФ.

Наприкінці грудня 2023 року з'явилася інформація, що Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на посаду голови Української асоціації футболу.