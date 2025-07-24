Український нападник змінив клуб у польській Екстралізі

Український нападник Михайло Ковальчук змінив команду в чемпіонаті Польщі (Екстраліга).

Про це повідомила Федерація хокею України.

Зокрема, наступний сезон хокеїст проведе в клубі Сянок, де виступав по ходу другої частини сезону 2024/25.

Попередній сезон Михайло розпочинав у складі Катовіце, однак після завершення грудневої паузи перейшов до Сянока з метою отримати більше ігрової практики.

У складі нової команди Михайло відіграв 13 матчів, в яких закинув 5 шайб та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної України Артур Чолач підписав новий контракт з Сільвер Найтс.