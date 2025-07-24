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Полісся – Санта-Колома: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Денис Шаховець — 24 липня 2025, 08:40
Полісся – Санта-Колома: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій
ФК Полісся

У четвер, 24 липня, житомирське Полісся проведе перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 проти Санта-Коломи з Андорри.

Поєдинок відбудеться у словацькому місті Пряшів на стадіоні "Татран Арена". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари Пакш (Угорщина) – Марибор (Словенія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.

Поєдинок-відповідь між Поліссям та Санта-Коломою відбудеться у четвер, 31 липня, в Андоррі.

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