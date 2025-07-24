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Олександрія – Партизан: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Денис Шаховець — 24 липня 2025, 09:15
Олександрія – Партизан: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій
ФК Олександрія

У четвер, 24 липня, Олександрія проведе перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 проти сербського Партизана.

Поєдинок відбудеться у польському Катовіце на стадіоні "ГКС Катовіце". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.

Поєдинок-відповідь між Олександрією та Партизаном відбудеться 31 липня у сербському Белграді.

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