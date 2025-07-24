Дуже важливий досвід: Харькова – про вклад Конрад у перемогу на ЧС-2025

Чемпіонка світу з фехтування Влада Харькова оцінила вклад у свою перемогу на чемпіонаті світу Наталії Конрад, яка вигравала світову першість у шпазі 22 роки тому, а наразі працює головною тренеркою збірної України.

Про це шпажистка розповіла в інтерв’ю "Чемпіону".

"Звичайно, досвід Наталії Конрад – дуже важливий, вона передає його нам усім. Передусім відзначу її потужне бачення фехтування. Те, як вона не просто може бути успішною спортсменкою, а й неймовірно кваліфікованим тренером. Я б хотіла наголосити, що в нас просто магічний тренерський склад. У нас також є Богдан Нікішин, який ще нещодавно тримав шпагу в руках. Він просто прийшов і зібрав цю команду. Ми показуємо з ним шалені результати – і з кожним роком стаємо все кращими й кращими. Я на сто відсотків впевнена, що в цьому величезна заслуга нашого тренерського штабу", – розповіла Харькова.

Нагадаємо, Влада у фіналі ЧС-2025 здолала бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2018 з Естонії Катріну Лехіс.

На церемонії нагородженні Харькова відмовилася робити спільне фото з росіянином.