Шахтар назвав склад на матч проти Бешикташа у кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар визначився зі стартовим складом на матч з турецьким Бешикташем у межах другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Аліссон, Очеретько, Судаков, Кевін, Егіналду

Запасні: Фесюн, Гочолеішвілі, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Швед, Бондаренко, Назарина, Педрінью, Невертон, Траоре, Еліас

Бешикташ: Гюнок, Юрасек, Удуохай, Габріел, Свенссон, Тікназ, Кокджу, Фернандеш, Рафа Сілва, Рашіца, Ебарахам

Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.