Вернер близький до переходу в Тоттенгем

Нападник РБ Лейпцига Тімо Вернер прийняв пропозицію Тоттенгема щодо оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький нападник хоче працювати з Андже Постекоглу.

Клуби проводять переговори щодо можливого праву викупу Вернера.

🚨⚪️ Timo Werner has accepted Spurs proposal as he wants to return to the Premier League.



He’s very keen on working with Ange Postecoglou.



Postecoglou also approved the deal.



Negotiations ongoing today between Leipzig and Tottenham on loan plus potential option to buy clause. pic.twitter.com/yUFmMtNpML