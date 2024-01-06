Вернер близький до повернення в АПЛ

Німець може приєднатися до Тоттенгема

Німецький футболіст Тімо Вернер уже сьогодні може повернутися в АПЛ.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

РБ Лейпциг узгоджує останні деталі угоди з Тоттенгемом, який зважився взяти німця в оренду.

Найімовірніше, шпори оформлять орендну угоду терміном на півроку, але деталі поки невідомі. Клуби якраз зайняті узгодженням умов.

У цьому сезоні Бундесліги Тімо Вернер провів лише 8 матчів, граючи в середньому по 25 хвилин, і забив 2 голи.

Раніше Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем.