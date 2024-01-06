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Коваль може продовжити кар'єру у Румунії

Колишній клуб Коноплянки цікавиться гравцем
Сьогодні 13:26 209 0
Коваль може продовжити кар'єру у Румунії
#ЧФР Клуж, #Максим Коваль

Джерело - xsport.ua.

31-річний український голкіпер молдовського Шерифа Максим Коваль найближчим часом може перебратися до чемпіонату Румунії.

Про це повідомляє Sport.ua.

Коваль вже якийсь час веде переговори з ЧФР із Клужа, де в ньому бачать заміну для 21-річного Развана Саву, на якого є попит з Німеччини.

Шериф готовий відпустити Коваля у січневе трансферне вікно до іншого клубу на правах вільного агента, через що головне питання з майбутнім працевлаштуванням Максима полягає у його здатності домовитися щодо зарплати з іншим клубом.

Коваль виступає за Шериф із серпня 2022 року.

Нагадаємо днями розташування ЧФР залишив ексвінгер збірної України Євген Коноплянка.

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