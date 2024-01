Езіл: Рюдігер - найкращий захисник світу прямо зараз

Найкращий центральний захисник світу - оборонець Реала Антоніо Рюдігер.

Про це заявив ексгравець мадридців Месут Езіл.

Prime Toni Rüdiger is just the world's best defender at the moment 🔥 Incredible season for my former club Real Madrid. You can also ask Haaland or Osimhen how good he is! Look what has happened with Chelsea after he left … they are missing his mentality every day … 👊🏼 https://t.co/izFYchdWEI