Езіл: Рюдігер - найкращий захисник світу прямо зараз

Джерело - Чемпіон.
Найкращий центральний захисник світу - оборонець Реала Антоніо Рюдігер.
Про це заявив ексгравець мадридців Месут Езіл.
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"Тоні Рюдігер на піку форми - найкращий захисник світу прямо зараз. Неймовірний сезон за мій колишній клуб - Реал. Ви також можете запитати Голанда чи Осімхена, наскільки він хороший! Подивіться, що сталося з Челсі після його відходу… їм щодня не вистачає його менталітету", - написав Езіл
Prime Toni Rüdiger is just the world's best defender at the moment 🔥 Incredible season for my former club Real Madrid. You can also ask Haaland or Osimhen how good he is! Look what has happened with Chelsea after he left … they are missing his mentality every day … 👊🏼 https://t.co/izFYchdWEI— Mesut Özil (@M10) January 3, 2024
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