Езіл: Рюдігер - найкращий захисник світу прямо зараз

Найкращий центральний захисник світу - оборонець Реала Антоніо Рюдігер.

Про це заявив ексгравець мадридців Месут Езіл.

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"Тоні Рюдігер на піку форми - найкращий захисник світу прямо зараз. Неймовірний сезон за мій колишній клуб - Реал. Ви також можете запитати Голанда чи Осімхена, наскільки він хороший! Подивіться, що сталося з Челсі після його відходу… їм щодня не вистачає його менталітету", - написав Езіл