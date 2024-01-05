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Езіл: Рюдігер - найкращий захисник світу прямо зараз

Езіл розповів про найкращого центрального захисника світу
Сьогодні 21:53 192 0
Езіл: Рюдігер - найкращий захисник світу прямо зараз
#Реал Мадрид, #Рюдігер, #Месут Езіл

Джерело - Чемпіон.

Найкращий центральний захисник світу - оборонець Реала Антоніо Рюдігер.

Про це заявив ексгравець мадридців Месут Езіл.

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"Тоні Рюдігер на піку форми -  найкращий захисник світу прямо зараз. Неймовірний сезон за мій колишній клуб - Реал. Ви також можете запитати Голанда чи Осімхена, наскільки він хороший! Подивіться, що сталося з Челсі після його відходу… їм щодня не вистачає його менталітету", - написав Езіл

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