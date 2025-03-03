Стопами Алонсо? Гамільтон поговорив про завершення кар'єри у Формулі-1

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон заявив, що він не збирається найближчим часом вішати шолом на цвях та йти з Формули-1.

Про це він заявив в інтерв'ю Time.

Семиразовий чемпіон світу цього року відсвяткував великий ювілей – 40 років. Незважаючи на те, що більшість гонщиків Ф1 йдуть на пенсію ще до цієї вікової позначки, сер Льюїс запевнив, що він не збирається зупинятися.

"Можу сказати, що завершення кар'єри не знаходиться на моєму радарі. Я можу бути тут до 50 років, хто знає", – заявив Гамільтон.

Наразі Льюїс Гамільтон є другим найвіковішим чинним пілотом Ф1, поступаючись лише 43-річному Фернандо Алонсо. Варто зазначити, що іспанець вже натякнув, коли він може піти з "королевських перегонів".

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Гамільтон відповів своєму колишньому керівнику по Мерседес Тото Вольффу на слова про "термін придатності".