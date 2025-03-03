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Нове Место. Де та коли дивитися гонки сьомого етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 3 березня 2025, 13:20
Нове Место. Де та коли дивитися гонки сьомого етапу Кубку світу
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У четвер, 6 березня, чоловічою спринтерською гонкою у чеському Нове Место-на-Мораві розпочнеться сьомий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

Крім спринтів, у програмі етапу заплановані персьюти та естафети серед чоловіків і жінок. Усього буде проведено 6 гонок, змагання триватимуть до 9 березня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Нове Место

  • 06.03.2025 | 19:20 | Спринт, чоловіки
  • 07.03.2025 | 19:20 | Спринт, жінки
  • 08.03.2025 | 16:55 | Переслідування, чоловіки
  • 08.03.2025 | 18:40 | Переслідування, жінки
  • 09.03.2025 | 14:50 | Естафета, чоловіки
  • 09.03.2025 | 17:45 | Естафета, жінки
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В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок сьомого етапу Кубку світу.

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