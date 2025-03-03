Три гравці Зорі та Судаков: символічна збірна 19 туру УПЛ

Відомий статистичний портал Sofascore оголосив символічну збірну 19 туру Української Прем'єр-ліги.

До списку найкращих не увійшло жодного представника київського Динамо, яке сенсаційно втратило очки в матчі із Ворсклою. Натомість у збірній знайшлось місце одразу трьом представникам луганської Зорі, яка здобула комфортну перемогу над Рухом.

Найкращим гравцем 19 туру став воротар Оболоні Денис Марченко, який отримав оцінку 9.1. Цікаво, що це друге потрапляння для 18-річного голкіпера у збірну туру поспіль.

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