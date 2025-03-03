Фінікс може почати перебудову з обміну Дюранта в міжсезоння

Нинішній сезон може стати останнім для Кевіна Дюранта у складі Фінікса за певної умови.

Про це розповів інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Майбутнє 36-річного форварда та самої франшизи буде залежати від того, чи вийде команда в постсезон та як вона там себе проявить.

Якщо Санз знову проваляться, то на франшизу очікує перебудова, яка розпочнеться з обміну Дюранта. Гравець буде співпрацювати з фронт-офісом, щоб його відправили до контендера.

Очікується, що за Кевіна боротимуться 4-6 команд. До того ж, важливим фактором буде новий контракт, адже цього літа Дюрант претендуватиме на нову угоду.

Шаранія пригадав, що Кей Ді не сподобався факт ведення переговорів про його трейд під час дедлайну обмінів. Дюрант міг повернутися до Голден Стейт, проте він сам відмовився від цього варіанту.

Reporting for ESPN NBA Countdown on the Suns, Kevin Durant and what's at stake: pic.twitter.com/69UeeowSOP — Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2025

Кевін Дюрант приєднався до Фінікса перед дедлайном обмінів у лютому 2023 року. За цей час команда жодного разу не доходила навіть до фіналу Західної конференції.

Раніше стало відомо про завершення кар'єри баскетболіста, який опинився в епіцентрі антисемітського скандалу.