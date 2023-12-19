Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:19 1255
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 10:23 8585
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 09:00 220618 1
Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес
Сьогодні 08:13 394
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 08:00 760
Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги
Вчора 23:55 705
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
Вчора 23:07 1399
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Вчора 17:34 678
Скрипник розірвав контракт із Ворсклою - ЗМІ
Вчора 16:25 659
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 15:30 83062
Прямі трансляції

Реал не буде шукати заміну Алабі

Реал не буде підписувати захисників
Сьогодні 09:39 257 0
Реал не буде шукати заміну Алабі
#Алаба, #Реал Мадрид

Джерело - tribuna.com.

Реал вирішив не виходити на ринок в пошуках заміни травмованому Давіду Алабі.

Про це повідомляє журналіст Marca Хосе Фелікс Діас.

Таким чином Карло Анчелотті зможе розраховувати тільки на Антоніо Рюдігера, Начо Фернандеса і Орельєна Чуамені, якщо керівництво не змінить своїх планів.

Нагадаємо, що Едер Мілітао продовжує відновлюватися від розриву хрестоподібної зв'язки, його повернення очікується на початку 2024 року.

Що стосується Алаби, який отримав аналогічну травму декілька днів тому, то його повернення очікується ближче до серпня-вересня.

31-річний австрієць у цьому сезоні віддав 2 гольових у 17 матчах.

Раніше Реал із Луніним розгромив Вільярреал.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 28596
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 83062
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 349447 6
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 220618 1
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було 51237
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 8585
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34077
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17177 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110475 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37419
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17797 6
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21407 7