Реал не буде шукати заміну Алабі

Реал не буде підписувати захисників

Реал вирішив не виходити на ринок в пошуках заміни травмованому Давіду Алабі.

Про це повідомляє журналіст Marca Хосе Фелікс Діас.

Таким чином Карло Анчелотті зможе розраховувати тільки на Антоніо Рюдігера, Начо Фернандеса і Орельєна Чуамені, якщо керівництво не змінить своїх планів.

Нагадаємо, що Едер Мілітао продовжує відновлюватися від розриву хрестоподібної зв'язки, його повернення очікується на початку 2024 року.

Що стосується Алаби, який отримав аналогічну травму декілька днів тому, то його повернення очікується ближче до серпня-вересня.

31-річний австрієць у цьому сезоні віддав 2 гольових у 17 матчах.

Раніше Реал із Луніним розгромив Вільярреал.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!